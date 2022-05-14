أحمد إبراهيم يكشف تفاصيل حالته الصحية: «زعلت وجالي جلطة»

كشف الفنان أحمد إبراهيم عن تطورات حالته الصحية، وذلك بعد نشره منذ ساعات قليلة ماضية مجموعة من الصور وهو يجلس على كرسي متحرك لتعرضه لوعكة صحية.

إصابة أحمد إبراهيم بجلطة

وقال أحمد إبراهيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تعرض لجلطة في الساق، بسبب حزنه الشديد نتيجة تعرضه لبعض المشكلات في حياته الشخصية.

أحمد إبراهيم ينتظر تحسن حالته للخروج من المستشفى

وأضاف «إبراهيم» أنه متواجد حاليا بأحد المستشفيات بدولة الإمارات، وينتظر تحسن حالته الصحية ليسمح له الأطباء بالخروج من المتسشفى، مطالبا الجمهور بالدعاء له.

أحمد إبراهيم يعلن تعرضه لوعكة صحية

ونشر أحمد إبراهيم، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة من الصور خلال خضوعه لأشعة للاطمئنان على حالته الصحية، معلقا: «قدر الله وما شاء فعل استراحة محارب».

كما ظهر إبراهيم في الصور، جالسا على كرسي متحرك.

معلومات عن أحمد إبراهيم

يذكر أن أحمد إبراهيم ممثل مصري، شارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وأشهرها فيلم الإرهابي مع الزعيم عادل إمام عام 1994.

كما شارك أحمد إبراهيم في فيلم «بونو بونو» عام 2000، وكان من ضمن المسلسلات التي ظهر فيها «السقوط في بئر سبع» عام 1994، وعايش في الغيبوبة 2006، فضلا عن مشاركته في مسلسل سلسال الدم مع النجمة عبلة كامل.