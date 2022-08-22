محمد إبراهيم يسري بعد تعافيه من جلطة بالقلب: حب الناس ودعواتهم سبب شفائي

كشف الفنان محمد يسري عن تفاصيل إصابته بجلطة في الشريان التاجي بالقلب وتعافيه منها، قائلا: «الحمد الله عدت على خير، لقيت حب الناس لما تعبت دعمني ورجعني لحالتي الطبيعية، والحمد لله دعوات الناس كتيرة ومكالمات كثيرة من الوسط الفني دعموني».

كواليس وفاة والده إبراهيم يسري

وعن وفاة والده الفنان القدير إبراهيم يسري، أضاف خلال حواره لبرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه يوم دفن والده أقتنع بأنه لا يوجد في الدنيا ما يستحق العناء، لافتا إلى أن علاقته بوالده كانت خاصة جدا كما أنه كان «حنين وبيضحك وياخد الأمور ببساطة» وفي الوقت نفسه كان حازما في التعامل.

ولفت محمد يسري إلى أنه تعلم الكثير من من وفاة والده، أهمها ترك أثر إيجابي في نفوس الآخرين، «الدنيا مش مستاهلة»، ليقاطعه عمرو خليل قائلا: «أحلى إجابة».

وتابع: «والدي كان شخصا حنونا للغاية ومتفهما ومعتزا بذاته، ووالدي كان يتيم الأم والأب منذ الصغر ومكانش متوقع إنه يبقى أب ويخلف».

علاقته بالفنان يحيى الفخراني

وعن علاقته بالفنان يحيى الفخراني، قال إن الدكتور يحيى الفخراني فنان عظيم وإنساني وشارك معه في مسلسل «نجيب زكي زركش»، والعمل معه شرف كبير جدا، وكواليس العمل معه رائعة، ووافق على الدور مباشرة بعد معرفته بأنه بطل المسلسل.