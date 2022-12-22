مهندسة بالسد التنزاني تكشف موقفا مرعبا: «أسد في موقع الشغل»

مواقف كثيرة يتعرض لها العاملون في مواقع البناء، بدول العالم المختلفة، فقد يتفاجأ البعض بوجود بعض المعوقات، لكن الأشد خطرا هو خروج حيوانات مفترسة أو قوية من الممكن أن تصيبهم، وهو ما حدث مع رحاب يحيى، مهندسة التعاقدات المصرية المشاركة في عملية بناء السد التنزاني، الذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتى المقاولون العرب والسويدى إلكتريك على نهر روفيجى بدولة تنزانيا.

موقف صعب قابلها أثناء الذهاب لموقع العمل

وحكت المهندسة رحاب يحيى، عن موقف صعب أثناء بناء السد؛ إذ تفاجأت أثناء توجهها لموقع السد بوجود أسد أمامها، مؤكدة أن الوضع وقتها كان صعبًا لولا تدخل المسؤولين التنزانيين هناك: «لقيت أسد قدامي وكان الموضوع صعب لكن المسؤولين هناك أنقذوني».

لم تتردد مهندسة التعاقدات، في المشاركة في عملية بناء السد التنزاني، لتمثيلها مصر في هذه المسؤولية: «مترددتش أبدا في المشاركة بهذا المشروع الهام، وأسرتي شجعتني، خصوصا والدي اللي شجعني ووقف معايا ودعمني، وكان سعيد بنشاطي واجتهادي».

«يحيى»: نعمل وسط ظروف صعبة جدًا في عملية بناء السد

وأوضحت «يحيى»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل من داخل السد التنزاني في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أنها كانت تتردد في العودة خاصة بعد الحصول على إجازة والرجوع لمصر ولكنها بتشجيع أسرتها كانت تعود مرة أخرى.

وأكدت أنهم عملوا وسط ظروف صعبة جدًا في عملية بناء السد مشيرة أنها كانوا يقابلوا الزرافات باستمرار ويلتقطوا صورا معها ولكن مقابلة أسد في طريق ذهابك للعمل شيء صعب للغاية.