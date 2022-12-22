ممثل تحالف بناء السد التنزاني: اكتسبنا ثقة الشعب.. وواجهنا ظروفا صعبة

تحدث المهندس دارين دبسي، ممثل تحالف المقاولين العرب والسويدي إلكترتك لدى الحكومة التنزانية، عن المعوقات التي واجهتم أثناء بناء السد التنزاني، مشيرًا إلى أنهم عند بداية العمل كانوا يواجهوا مشكلة كبيرة، هي عدم قدرتهم على الوصول لموقع إنشاء السد، لعدم وجود طرق، موضحا أن التنقل يكون عبر الجبال والغابات.

مشكلة جائحة كورونا أثرت عليهم

وأوضح «دبسي» خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، من داخل السد التنزاني، في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن المشكلة التي واجهتهم بعد ذلك هي ظهور جائحة فيروس كورونا، والتي أثرت على قدرة شراء المعدات والآلات، معتبرًا أن وقت إنجاز السد يعد قياسيا.

وأشار المهندس دارين دبسي إلى أنهم بنوا السد ومحطة كهرومائية وطرق للسد وللمحطة وأنفاق داخل الجبال وطرق وكباري، مشيدًا بالأنفاق التي أنشأت داخل الجبال، بواقع 3، من أجل الوصول لموقع السد.

وجود حالة من الترقب والقلق خوفًا من توقف المشروع

وأكد وجود اهتمام حكومي وشعبي وبرلماني وإعلامي في تنزانيا بالمشروع، لافتا إلى وجود حالة من الترقب والقلق، خوفا من توقف مشروع السد، وعدم إمكانية استكماله، مشددا على أنهم اكتسبوا ثقة الشعب التنزاني والحكومة والبرلمان بعد نجاحهم في إنشاء المشروع.

مواقف صعب في موقع العمل.. مقابلة «أسد»

في السياق ذاته، تحدثت المهندسة رحاب يحيي، مهندسة التعاقدات عن مشاركتها في عملية بناء السد التنزاني، مؤكدة أنها لم تتردد في المشاركة بهذا المشروع المهم، مشيدة بدعم أسرتها لها، خاصة والدها الذي شجعها ووقف إلى جوارها وكان سعيدا بنشاطها واجتهادها.

وأوضحت أنها كانت تتردد في العودة، خاصة بعد الحصول على إجازة، والرجوع لمصر، لكنها بتشجيع أسرتها كانت تعود مرة أخرى.

وحكت المهندسة رحاب يحيي، عن موقف صعب أثناء بناء السد؛ إذ تفاجأت أثناء توجها لموقع السد بوجود أسد أمامها، مؤكدة أن الوضع وقتها كان صعبًا لولا تدخل المسؤولين التنزانيين هناك.