أحد المشاركين في تأسيس السد التنزاني: الجميع فخور بالخبرات المصرية

قال المهندس أحمد عبد المنعم، المشارك في بناء السد التنزاني، والمسئول عن تنفيذ المهام المدنية، إنه مسئول عن تأسيس المكونات الأساسية لتصنيع النفق، الذي ستتحرك خلاله الماء.

استخدام معدات متطورة

وقال المهندس أحمد بيومي، المشارك في بناء السد التنزاني، والمسئول عن تنفيذ المهام المدنية، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن منطقة التحويلات تضم تكنولوجيا إيه آه إسي، من أجل تحريك المياه في أسرع وقت، موضحا أن مصر استخدمت معدات متطورة.

الطاقة المنتجة من السد

وأضاف المشارك في بناء السد التنزاني والمسئول عن تنفيذ المهام المدنية، أن منطقة التوربينات، عملت بالتزامن مع منطقة التحويلات ويولد السد 2111 ميجا وات، وهذا يعد رقم كبير للغاية، وهو من ضمن أكبر السدود في قارة إفريقيا، والجميع فخور بأن الخبرات المصرية مشاركة فيه.

العمل بجانب الأسود

وأشار المهندس عماد الشاعر، المشارك في بناء السد التنزاني، إلى أنه جرى تأسيس محطات وقود في الغابة، من أجل مساعدة السيارات الكبيرة في التحرك السريع لنقل مواد البناء، متابعا: «فيه عائلة أسود قاعدة هنا بشكل كامل واستأذنهم نعمل المحطة وموجودين هنا وإحنا متعايشين مع بعض وفي كمان أفيال، بنخزن مواد البناء لمدة تكفينا شهر مستقبلي عشان مرة فضلنا 6 أسابيع مكنتش في حاجة تيجي غير الغاز اللي بيشغل المكن اللي بنعمل عليه الأكل».

3 محطات وقود لتزويد المشروع

بينما أوضح المهندس محمد كامل، المشارك في بناء السد التنزاني والمسئول عن محطات الديزل، أنه يوجد 3 محطات ديزل وتتحرك السيارات لملء مختلف الأجهزة لوجود 10 مشاريع صغيرة داخل المشروع الكبير ويتم التأكد من كفاية الوقود لعمل جميع المشاريع لمدة 24 ساعة.