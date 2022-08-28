مدير مشروع السد التنزاني: القيادة السياسية مهتمة بتقديم أفضل جودة ومنتج

قال المهندس أيمن عطية، مدير مشروع سد جوليوس نيريري بتنزانيا، إن زيارات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى موقع مشروع السد التنزاني لا تتوقف، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ضرورة الاهتمام بهذا السد.

تكليفات للقائمين على المشروع

وأضاف «عطية»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الوزير وخلال زياراته دائما ما يكلف القائمين على المشروع بعدد من التكليفات، منها الجدول الزمني المتعلق بالمشروع، وكذا جودة الأعمال المقدمة للسد.

تقديم أفضل جودة ومنتج للدولة

واستطرد: «القيادة السياسية مهتمة بتقديم أفضل جودة ومنتج للدولة التنزانية من أجل إنشاء السد»، مضيفًا أنه يجرى متابعة التصنيع من كثب للتأكد من الإجراءات المتابعة ومدى الالتزام بها، رغم التحديات التي تواجه كافة الدول العالمية على أثر الحرب الروسية الأوكرانية، وغيرها من المشكلات الأخرى.

وأوضح أن المشروع الحالي توليه القيادة السياسية التنزانية اهتمامًا كبيرًا، وتقوم بتذليل كافة العقبات التي تواجه الشركة المنشئة للسد، مشيرا إلى أن حركة الملاحة البحرية على مستوى العالم مضطربة حاليا، ما يؤثر بشكل كبير على المعدات الخاصة بإنشاء المشروع.

وتابع: «ننفذ الأعمال الإنشائية في سد جوليوس وفقًا لأعلي المعايير، وحاليًا فهناك إنجازات تتم على الأرض في تنزانيا بفضل هذا السد الجديد».