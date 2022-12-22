الدولار يصل لأدنى مستوياته عالميا بـ6 أشهر.. واستقرار ملحوظ في البنوك المحلية

اقترب مؤشر الدولار من مستوى 104 نقطة في سلة العملات اليوم، محلقًا قرب أدنى مستوياته في 6 أشهر مع تحمل الخسائر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وواجه الدولار ضغوطًا من المخاوف، من أنّ المزيد من التشديد النقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يدفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود العام المقبل.

في الأسبوع الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكثر، لكنه أشار إلى أنّ سعر الفائدة النهائي قد يصل إلى 5.1% العام المقبل، وهو أعلى مما توقعته الأسواق.

توقعات بتداول الدولار عند 106.21 نقطة

وتاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير 1985، ويُتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 106.21 نقطة بنهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم التداول عند 110.87 نقطة في غضون 12 شهرًا.

ومحليا، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك على أسعار أمس، وسجل سعرا للبيع بين 24.69 جنيه كما في بنكي الأهلي ومصر، و24.75 جنيه كما في بنوك القطاع الخاص، بينما ارتفع السعر لدى البنك المركزي المصري لـ24.77 جنيه.