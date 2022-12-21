عوائد السندات الأمريكية المُغرية ترفع مؤشر الدولار

استقر مؤشر الدولار بالقرب من مستوى 104 نقاط في سلة العملات، اليوم، مدعومًا بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع وصول العائد القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 3.72%.

مخاوف من الركود

وتراجعت العملة الأمريكية بنحو 0.6%، أمس، كما واجه الدولار ضغوطًا من مخاوف التشدد النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما قد يدفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود خلال العام المقبل.

رفع سعر الفائدة

في الأسبوع الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكثر اعتدالًا، لكنه أشار إلى أن سعر الفائدة النهائي قد يصل إلى 5.1% العام المقبل، وهو أعلى مما توقعته الأسواق.

توقعات الدولار 2023

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 106.21 نقطة بنهاية هذا الربع «أكتوبر – ديسمبر 2022»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداول الدولار عند 110.87 نقطة في غضون 12 شهرًا.

سعر الدولار اليوم في مصر

محلياً، تراوح سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك، بين 24.69 جنيه كما في بنكي الأهلي ومصر، و24.75 جنيه كما في أغلب بنوك القطاع الخاص، في حين جاء السعر أعلى في البنك المركزي المصري، عند 24.77 جنيه.