الدولار يواصل صعوده عالميًا قبل ساعات من اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»

ارتفع مؤشر الدولار فوق مستوى 105 نقاط في سلة العملات، اليوم، مواصلاً مكاسبه من الجلسة السابقة عندما أظهرت البيانات أن أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفعت أكثر من المتوقع في نوفمبر الماضي، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية وقرار سعر الفائدة الفيدرالي، المقرر الأسبوع الجاري.

رفع الفائدة الأمريكية

ومن المنتظر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، غدا، ليكون آخر البيانات الرئيسية قبل إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن سياسته، الأربعاء المقبل.

وعلى الرغم من ظهور توقعات على نطاق واسع بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، هذا الأسبوع، إلا أن التوقعات حول سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية التي تحوم حاليًا عند 5%، قد تتغير مع استمرار زيادة التضخم.

توقعات بزيادة الدولار عالميًا

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في سلة العملات عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 106.31 بنهاية هذا الربع «أكتوبر - ديسمبر 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 110.93 نقطة في غضون 12 شهرًا.

سعر الدولار في البنوك

محلياً، تراوح سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنوك، بين 24.59 جنيه كما في بنكي الأهلي ومصر، و24.65 جنيه في أغلب بنوك القطاع الخاص، فيما سجل السعر في البنك المركزي المصري 24.66 جنيه.