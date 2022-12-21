سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الأربعاء

كشفت البنوك المصرية عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، إذ إنّ العملة الأمريكية تحظى بأهمية كبيرة للمواطنين والمهتمين بأسواق المال والمستثمرين سواء الأجانب أو العرب الموجودين بمصر.

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، سواء الحكومية أو العربية أو الأجنبية، وفق آخر تحديث للبنوك على المواقع الرسمية لها اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

- سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 24.66 جنيه للشراء، و24.74 جنيه للبيع.

- سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري بالبنك الأهلي 24.64 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع.

- سعر الدولار ببنك مصر مقابل الجنيه المصري 24.64 للشراء، و24.69 جنيه للبيع.

- سعر الدولار ببنك قناة السويس أمام الجنيه المصري 24.65 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.

- سعر الدولار بالمصرف المتحد مقابل الجنيه المصري اليوم 24.65 جنيه للشراء، و 24.75 جنيه للبيع.

- سعر الدولار اليوم ببنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري 24.7 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.

- سعر الدولار اليوم بالبنك التجاري الدولي CIB بلغ 24.68 جنيه مقابل الشراء، و24.75 جنيه مقابل البيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المختلفة

- سعر الدولار اليوم ببنك البركة 24.75 جنيه مقابل البيع، و24.65 جنيه مقابل الشراء.

- سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببنك أبوظبي الإسلامي 24.72 جنيه مقابل الشراء، و24.75 جنيه مقابل البيع.

- سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببنك الكويت الوطني 24.69 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.