180 مليون جنيه «أقساط» المصريين على شراء الأثاث في شهر واحد

أنفق المصريون، على تقسيط شراء الأثاث وتجهيزات المنازل، 180 مليون جنيه تقريباً في شهر واحد، بحسب ما كشفه أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية لشهر سبتمبر 2022.

2.59 مليار جنيه أقساط سبتمبر

بحسب التقرير المُعد من قبل الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل والإدارة المركزية للبحوث والسياسات، بالهيئة العامة للرقابة المالية، سجل نشاط التمويل الاستهلاكي عن شهر سبتمبر 2022 «الأقساط» نحو 2.597 مليار جنيه، لإجمالي 228.6 ألف مستفيد.

كشف تقرير هيئة الرقابة المالية، أن نسبة 6.8% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي خلال شهر سبتمبر 2022، عبارة عن أقساط لشراء أثاث وتجهزيات منزلية، مشيراً إلى أن الحصة الأكبر في نشاط التمويل الاستهلاكي وجهت إلى قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنسبة إنفاق 35.57%، ثم قطاع السيارات والمركبات الذي حل في المرتبة الثانية بنسبة 27.26%.

89.7 % نسبة النمو في المستفيدين

بحسب لتقريرهيئة الرقابة المالية، نمت أعداد المستفيدين من نظام التقسيط عبر نشاط التمويل الاستهلاكي، بنسبة 89.7% في شهر سبتمبر 2022 مقارنة بالشهر المماثل في 2021، حيث سجل شهر سبتمبر 2021 قرابة 120.5 ألف مستفيد، كما شهد إجمالي قيمة التمويل في سبتمبر 2022 نمواً بنسبة 62.7% حينما سجل 2.597 مليار جنيه، مقارنة بـ1.596 مليار في سبتمبر 2021.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس الأربعاء، أحدث تقارير صادر عنها لشهر سبتمبر 2022، كاشفةً أن إجمالي قيمة التمويل الممنوح عبر الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغت قيمتها الإجمالية 104.4 مليار جنيه.