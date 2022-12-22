في ذكرى وفاته.. 10 أعمال لـ صلاح ذو الفقار ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما

29 عامًا تمر على ذكرى وفاة الفنان صلاح ذو الفقار، الذي غادر الحياة في مثل هذا اليوم 22 ديسمبر عام 1993، بعد رحلة عطاء فني بدأت في خمسينيات القرن الماضي، نتج على أثرها ما يزيد عن 200 عمل فني وشخصيات متعددة ما زالت حاضرة في أذهان الجمهور مع اختلاف الزمن والأجيال.

ذكرى وفاة صلاح ذو الفقار

رغم التحاقه بكلية الشرطة، إلا أنه أسوة بشقيقيه عزالدين ذو الفقار، ومحمود ذو الفقار، اللذين عملا في مجال الإخراج والإنتاج السينمائي، قرر الدخول في مجال الفن والعمل به، وكانت البداية عام 1956 من خلال فيلم «عيون سهرانة»، مع شادية وفؤاد المهندس، وإخراج شقيقه عز الدين ذوالفقار.

10 أفلام للفنان صلاح ذو الفقار، تم اختيارها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما المضرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، تستعرضها «الوطن» من خلال السطور التالية:

رد قلبي

عام 1957 شارك صلاح ذو الفقار في تجربته الثانية في عالم السينما من خلال فيلم رد قلبي، مع شكري سرحان، مريم فخرالدين، زهرة العلا، حسين رياض، فردوس محمد، للأديب يوسف السباعي، إخراج عز الدين ذو الفقار.

جميلة

عام 1958 قدم مع المخرج يوسف شاهين، فيلم جميلة عن المناضلة الجزائرية جميلة بوحريد، بطولة ماجدة، رشدي أباظة، أحمد مظهر، فاخر فاخر، شارك في السيناريو والحوار نجيب محفوظ ويوسف السباعي.

بين الأطلال

عام 1959 شارك صلاح ذو الفقار، في فيلم بين الأطلال، أمام فاتن حمامة، عماد حمدي، فؤاد المهندس، للأديب يوسف السباعي، إخراج عز الدين ذوالفقار.

الناصر صلاح الدين

عام 1963 قدم شخصية عيسى العوام في فيلم الناصر صلاح الدين، للمنتجة الكبيرة آسيا، إخراج يوسف شاهين، بطولة أحمد مظهر، نادية لطفي، ليلى فوزي، زكي طليمات، سيناريو وحوار عبد الرحمن الشرقاوي، يوسف السباعي.

الأيدي الناعمة

في نفس العام شارك صلاح ذو الفقار في فيلم الأيدي الناعمة وتجسيده شخصية الدكتور حمودة، أمام صباح، أحمد مظهر، مريم فخر الدين، ليلى طاهر، للأديب توفيق الحكيم، سيناريو وحوار يوسف جوهر، إخراج محمود ذو الفقار.

مراتي مدير عام

عام 1966 قدم مع شادية، فيلم مراتي مدير عام، بطولة يوسف شعبان، توفيق الدقن، عادل إمام، شفيق نور الدين، للأديب عبد الحميد جودة السحار، سيناريو وحوار سعد الدين وهبة، إخراج فطين عبد الوهاب.

الرجل الذي فقد ظله

عام 1968 شارك في فيلم الرجل الذي فقد ظله، أمام ماجدة، عماد حمدي، كمال الشناوي، محمود ياسين، نيللي، للكاتب فتحي غانم، سيناريو وحوار علي الزرقاني، إخراج كمال الشيخ.

غروب وشروق

عام 1970 شارك في فيلم غروب وشروق، أمام سعاد حسني، رشدي أباظة، محمود المليجي، إبراهيم خان، للكاتب جمال حماد، سيناريو وحوار رأفت الميهي، إخراج كمال الشيخ.

الكرنك

عام 1975 شارك صلاح ذو الفقار، في فيلم الكرنك بطولة سعاد حسني، فريد شوقي، كمال الشناوي، شويكار، للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، إخراج علي بدرخان.

المذنبون

عام 1975 شارك في فيلم المذنبون، أمام سهير رمزي، حسين فهمي، زبيدة ثروت، عمر الحريري، عادل أدهم، للأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، إخراج سعيد مرزوق.