طقس كفر الشيخ اليوم.. انخفاض درجات الحرارة والعظمى تسجل 19 مئوية

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة وسط سطوع الشمس بعد انجلاء الشبورة المائية التي بلغت ذروتها في الساعة الرابعة من صباح اليوم، واستمرت حتى قبل قليل.

درجات الحرارة في كفر الشيخ

وبحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في كفر الشيخ سجلت 19 مئوية للعظمى، والصغرى 14، وسرعة الرياح 2 كم في الساعة، فيما بلغ ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط من 1 إلى 1.5 متر.

انتظام رحلات الصيد

بينما انتظمت رحلات الصيد في كفر الشيخ، وانطلقت عشرات المراكب من ميناء الصيد بالبرلس، في رحلات صيد في مياه البحر المتوسط عقب تزويدها بالوقود والثلوج.

توقعات الأرصاد الجوية

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطاراً خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بنسبة 50%، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة 40%، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على حلايب وشلاتين ومرسى علم بنسبة حدوث 30%.