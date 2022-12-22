صدور العدد الجديد من «صوت الأزهر».. «الطيب» يدعو لاستراتيجية قومية لإحياء «العربية»

صدر العدد الجديد من جريدة «صوت الأزهر» برئاسة تحرير الكاتب الصحفي أحمد الصاوي، التي تصدر الأربعاء من كل أسبوع عن مشيخة الأزهر الشريف، برعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأسسها الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، وصدر العدد الأول منها في أكتوبر 1999، ومقرها جامعة الأزهر فرع الدراسة.

جريدة صوت الأزهر

ونشرت جريدة صوت الأزهر في عددها الجديد، تصريح للدكتور أحمد الطيب، أكد فيه أنّ «الاحتكار وكل ما يترتب عليه من ضرر حرام وأكل لأموال الناس بالباطل».

وأفردت جريدة صوت الأزهر، عددا من الموضوعات تتعلق بالاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وجاءت عناوين الموضوعات التي نشرت في الصفحة الأولى كما يلي:

- احتفالات أزهرية موسعة باليوم العالمي للغة العربية.

- الإمام الأكبر يدعو إلى تبني استراتيجية قومية لإحياء اللغة العربية ونشرها والحفاظ عليها.

- علماء أفارقة: الأزهر الشريف حمى لغة الضاد من محاولات الاستعمار لطمسها.

- في رحاب الجامع الأزهر.. هيئة كبار العلماء تعقد ملتقاها الـ14 حول اللغة العربية.

- مبادرة أزهرية لتعزيز الحضور الاجتماعي لـ«العربية».. وقرار من رئيس الجامعة باستخدام الفصحى في المحاضرات.

قناة السويس

كما نشرت جريدة صوت الأزهر في العدد الجديد موضوعات أخرى وجاءت عناوين عدد منها في الصفحة الأولى كالتالي:

- بالتعاون مع السفارة الأمريكية.. انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة نحلة الأزهر للتهدي بالإنجليزية.

- دماؤنا ليست للبيع.. القناة ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها.

- رئيس مجلس النواب: «لا يمكن التفريط في قناة السويس».

- المستشار حنفي جبالي: مشروع تعديل قانون الهيئة لم يقر بعد نهائيا.. وتخوفات المصريين مشروعة ومقدرة.