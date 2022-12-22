لأصحاب الأعمال والشركات.. طرق تقديم استمارة تعديل الأجور للمُؤمّن عليهم

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي، التيسير على أصحاب الأعمال والشركات التي يزيد عدد العمال بها عن 100 مُؤمن عليه، لافتة إلى أنه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكتروني «أسطوانة مدمجة CD أو فلاش ميموري»، لتشمل تعديلات الأجور وكذلك الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم، ثم يتم ارسالها إلى مكاتب التأمينات.

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

ولفتت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تقرير صادر عنها، أنه يتم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءا من شهر يناير 2023، تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700جنيه

وأشارت التأمينات إلى أنه اعتبارا من أول يناير 2023 سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه.

وفى سياق آخر يبدأ أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش صرف معاشات شهر يناير 2023 يوم الأحد الموافق 1 يناير 2023 من البنوك ومكاتب البريد ومنافذ شركة فوري، حيث يستمر الصرف على مدار الساعة، لأكثر من 10 ملايين و700 ألف صاحب معاش ومستفيد.