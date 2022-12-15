خطوات الحصول على سلفة المعاشات من البريد.. 3 أضعاف «القبض» دون فائدة

تبدأ الهيئة القومية للبريد، خلال أيام، إتاحة «سُلفة المعاشات» لـ5 ملايين مواطن مستحق للمعاش، حسبما صرح شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد لـ«الوطن».

3 أضعاف قيمة المعاش دون فوائد

وقال «فاروق» إنّه سيكون بمقدور أصحاب المعاشات الذين يصرفون معاشاتهم الشهرية عبر مكاتب البريد المنتشرة في محافظات الجمهورية، الحصول على سُلفة تماثل ثلاث أضعاف قيمة المعاش، من خلال 4300 مكتب بريد منتشر على مستوى الجمهورية، على أن تُسدد السلفة على مدار 12 قسطا شهريا ودون فوائد.

رسوم إدارية 15 جنيها

وأضاف «فاروق»، أنّ الخدمة المرتقبة تأتي في إطار اهتمامات البريد باستحداث خدمات جديدة للمواطنين، لافتًا إلى أنه من المقرر إطلاق الخدمة في الربع الأول من 2023، موضحا أن السُلفة دون فائدة، وأن رسوم الحصول عليها 15 جنيها فقط.

خطوات الحصول على سلفة أصحاب المعاشات

وفيما يلي، إجراءات الحصول على سُلفة أصحاب المعاشات من مكاتب البريد المصري:

1 - تحميل تطبيق «خزنة»، على الهاتف المحمول.

2 - ملء استمارة السُلفة والتوقيع عليها.

3 - رفع الاستمارة مرة أخرى ثم انتظار رسالة استلام المبلغ من مكتب البريد المجاور لمحل السكن.

وبإمكان أصحاب المعاشات الحصول على 3 أضعاف قيمة المعاش الشهري، ولا يشترط حد أدنى أو أقصى يتقاضاه أصحاب المعاشات.

وتقدم هيئة البريد المصري، العديد من الخدمات للمواطنين، بينها خدمات تحويل الأموال، والتقديم والحصول على خدمات الأحوال المدنية، بالتعاون مع وزارة الداخلية.