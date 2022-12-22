«مياه سوهاج» تستطلع آراء 200 مواطن بعد التشغيل التجريبي لـ 3 محطات جديدة

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج استطلاع رأي لأهالي قرى بيت علام بجرجا والصوامعة شرق والأحايوة شرق والكولة بأخميم، للتعرف عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة، وذلك بعد بدء أعمال التشغيل التجريبي لمحطات مياه بيت علام، والصوامعة شرق المطورة، والأحايوة شرق المدمجة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه سوهاج، إن مسئولي التوعية بالشركة قاموا بإجراء 200 مقابلة في الأماكن العامة ومنازل المواطنين للتأكد من تحسين خدمات مياه الشرب المقدمة.

الخط الساخن لمياه الشرب

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف، أن الاستطلاعات تبحث مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة، ويتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، كما يتم دعوة المواطنين بنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

طاقة محطات المياه

يذكر أن محطة مياه بيت علام تبلغ طاقتها التصميمية 75 لترا لكل ثانية، بتكلفة تبلغ 57 مليون جنيه، وتخدم 30 ألف مواطن بقرية بيت علام والنجوع المجاورة، وتبلغ الطاقة التصميمية لمحطة مياه الصوامعة شرق المطورة بمركز أخميم 90 لترا لكل ثانية، بتكلفة تبلغ 86 مليون جنيه لخدمة 45 ألف مواطن بقرية الصوامعة شرق ونجوعها، كما تبلغ الطاقة التصميمية لمحطة مياه الأحايوة شرق المدمجة بمركز أخميم 90 لترا لكل ثانية بتكلفة تبلغ 57 مليون جنيه، وتخدم 44 ألف نسمة بقريتي الأحايوة شرق والكولة بأخميم.