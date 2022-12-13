«مياه سوهاج» تعلن مواعيد اختبارات المتقدمين للوظائف.. اعرف الأماكن

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج مواعيد الاختبارات العملية للمتقدمين لوظائف الشركة رقم 2 لعام 2020 ومسابقة الشركة رقم 1 لعام 2022، وذلك في الفترة من 19 إلى 25 ديسمبر الجاري، وفقًا لما صرح به اللواء محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

جدول امتحانات شركة مياه سوهاج

وكشفت سمية عساف، رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة مياه سوهاج، عن جدول اختبارات المتقدمين للوظائف وجاء كالتالي:

- وظائف أخصائي موارد بشرية ومحاسب وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة ومراقب أمن، أيام 24 و 25 ديسمبر الجاري، داخل مركز الاختبارات أسفل مجمع المدرجات بجامعة سوهاج بالحرم الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة.

- وظائف كيميائي وفني معمل أيام 19 حتى 22 ديسمبر بمحطة مياه نيدة بقرية نيدة التابعة لمركز أخميم.

- وظيفة أخصائي سلامة وصحة مهنية بالفترة من 21 حتى 22 ديسمبر، وذلك بمحطة مياه سوهاج غرب بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج.

- وظيفة سائق وسائق معدات ثقيلة في الفترة من 19 الى21 ديسمبر بمحطة مياه نيدة.

- وظيفة حرفي سادس في الفترة من 19 الى 20 ديسمبر الجاري بمحطة مياه سوهاج غرب بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج.

- وظيفة عامل بمراكز طما وطهطا والمراغة وجهينة في الفترة من 19 حتى21 ديسمبر، بمحطة مياه المراغة السطحية بنجع الأبعادية التابع لقرية بنى هلال بالمراغة.

- وظيفة عامل بمراكز سوهاج وأخميم وساقلتة والمنشاه في الفترة من 19 الى 22 ديسمبر بمحطة معالجة صرف صحي، غرب سوهاج بطريق الدير نجع الشيخ حمد بجوار قوات الأمن.

- وظيفة عامل بمراكز جرجا والبلينا ودار السلام في الفترة من 19 الى 20 ديسمبر بمحطة مياه البلينا السطحية شارع البحر بجوار المحكمة.

معرفة أسماء المتقدمين لوظائف شركة مياه سوهاج

جدير بالذكر أنه يمكن معرفة أسماء المتقدمين للجان ومقراتهم عبر الموقع الإلكتروني لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج https://www.scww.com.eg وذلك بالبحث بالرقم القومي.