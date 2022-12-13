«مياه سوهاج»: مرور بقعة السولار من أمام محطة أولاد سالم بدار السلام

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج مرور بقعة السولار من أمام مأخذ محطة مياه أولاد سالم السطحية بمركز دار السلام، كما تم رفع عينات من مياه نهر النيل للتأكد من مطابقتها للمواصفات أم لا.

وقال المهندس محمد صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان لها، أنه يوجد أي آثار لبقعة السولار، وعليه تم إعادة تشغيل المحطة بكامل طاقتها.

رصد بقعة سولار بسوهاج

وكانت شركة مياه الشرب بسوهاج رصدت مساء أمس الاثنين ظهور بقعة سولار أمام مأخذ محطة مياه أولاد سالم السطحية بمركز دار السلام بطول 500 متر وعرض 300 متر متصلة.

غرفة عمليات لمتابعة بقعة السولار

وشكلت الشركة بمحافظة سوهاج غرفة عمليات وجرى إبلاغ الوحدة المحلية لمركز دار السلام وإغلاق مأخذ المحطة والاعتماد على خزان المحطة والاعتماد على المياه الارتوازي حتى لا تتأثر كمية المياه لدى المواطنين، كما تم إخطار الجهات المعنية بمديرية الصحة والري والمسطحات المائية وقطاع المعامل بشركات مياه الشرب بأسيوط والمنيا وبني سويف لرفع درجة الاستعداد بعا تحسبًا لوصول البقعة إليهم.