«مياه سوهاج» تعتمد القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المنتهي

عقدت الجمعية العامة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2022.

تنفيذ المبادرة الرئاسية في7 مراكز

وأكد المهندس ممدوح رسلان ضرورة متابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» في 7 مراكز بسوهاج، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو تلك المشروعات، مع الالتزام بالمواصفات القياسية أثناء التنفيذ.

ترشيد استهلاك المياه

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الاجتماع تناول ضرورة الالتزام بتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في اتخاذ كافة إجراءات الترشيد والحد من المياه غير المحاسب عليها وتقليل الفاقد، والاهتمام بالتشغيل والصيانة القياسية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والالتزام ب‘جراءات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، والاهتمام بشكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.