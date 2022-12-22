بورسعيد تحتفل بالعيد القومي في ميدان الشهداء.. 66 سنة باسلة «صور»

شارك أهالي بورسعيد في احتفالات الذكرى الـ66 للانتصار على العدوان الثلاثي والعيد القومي للمحافظة بميدان الشهداء «المسلة»، على أنغام الأغاني الوطنية وسط هتافات تعالت بين الجميع تؤكد أن مصر محروسة عبر التاريخ وأهلها في رباط إلى يوم الدين.

رفع الأعلام المصرية

ورفع طلاب المدارس من مرحلة رياض الأطفال حتى الثانوية، الأعلام المصرية ولافتات الرئيس السيسي وهتفوا باسم مصر الغالية وشهد الاحتفال طابور عرض ورقصات استعراضية وأغاني السمسمية خاصة أغنية «زي النهارده من ستين سنة أممنا القناة».

ووضع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء مصر وبورسعيد بميدان المسلة، وقرأ الجميع الفاتحة على أرواح الشهداء.

ذكرى عيد النصر

يذكر أن عيد النصر الذي تحتفل به مصر كل عام هو العيد القومي لبورسعيد وهو ذكرى انتصار أهالي بورسعيد على العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر 1956، وهو يوم العزة والكرامة والحرية لمصر بعد أن استطاعت بورسعيد المدينة الباسلة أن تتصدى لدول العدوان إسرائيل وفرنسا وبريطانيا.