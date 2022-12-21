إصابة شخص في تصادم دراجتين ناريتين بطريق المطرية بورسعيد

أصيب شخص مساء اليوم في تصادم دراجتين ناريتين بطريق «بورسعيد/ المطرية»، الجديد بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المصاب في حالة حرجة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقي اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول إلى مستشفى الزهور عن طريق سيارة الإسعاف حسن محمد شتيوي 52 سنة، مصاب بنزيف في المخ وجاري تقديم الإسعافات الأولية له.

السرعة الزائدة سبب الحادث

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن دراجتين اصطدمتا معا على طريق «بورسعيد المطرية» الجديد المطل على بحيرة المنزلة بسبب السرعة الزائدة

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث وتم رفع الدراجتين الناريتين عن نهر الطريق والتحفظ عليهما بإدارة مرور بورسعيد تحت تصرف النيابة العامة