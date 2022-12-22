«إكسترا نيوز»: الدولة تدعم السياحة البيئية لجذب المزيد من الوفود الأجنبية

قال وليد البطوطي الخبير السياحي، إن السياحة البيئية نمط من أنماط السياحة، ومصر بدأت بالاهتمام بهذا النمط منذ فترة من خلال توفير الطرق والخدمات للوصول إلى هذه الأماكن، إذ أن أغلب المناطق السياحية البيئية توجد بمناطق نائية وصحراوية.

ولفت إلى جهود الدولة في تنشيط السياحة البيئية، من خلال تنظيم احتفالية بمدينة بورسعيد بموقع يضم 37 نوعا من الطيور المهاجرة التي تزور المدينة شتاءً لتناول طعامها ولها متابعين ومحبين يأتون من كافة أنحاء العالم لمشاهدة هذه الطيور.

السياحة البيئية عالية التكلفة ولها جمهورها

وأضاف البطوطي في حوار مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج هذا الصباح على فضائية إكسترا نيوز، أن السياحة البيئية لها جمهورها كما أنها من أنواع السياحة عالية التكلفة وراقية، مشيرًا إلى أن السائح يفضل مشاهدة شروق الشمس أو غروبها أمام نهر النيل وبعض المناطق بمحافظة الفيوم، إذ يستهدف السياح تصوير انعكاسات أشعة الشمس على النيل والتقاط العديد من الصور للمناظر الطبيعية الخلابة.

خبير سياحي للسياح: كل لحظة هتقضيها بمصر بلقطة

وأوضح الخبير السياحي أن مصر تزخر بالعديد من الأماكن التي تصلح للسياحة البيئية كسيوة والفيوم والدلتا والغردقة، متابعًا: «مصر مليانة خير غير طبيعي، ومناظر رائعة، أنا دايما بقول للسياح كل لحظة هتقضيها بمصر بلقطة».