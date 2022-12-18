«السياحة»: نستهدف وصول عدد المسافرين بين مصر وروسيا لـ60 ألف شهريا

كشف مصدر مسؤول في وزارة السياحة والآثار، عن أنّ الوزارة تستهدف بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وصول السعة المقعدية للطيران بين مصر وروسيا لنحو 60 ألف مقعد شهريا قريبا، لافتا إلى أنّ السعة المقعدية للطيران المتاحة حاليا بين المدن المصرية «القاهرة، وشرم الشيخ، والغردقة»، ونظيرتها الروسية تبلغ حاليا نحو 20 ألف مقعد شهريا، بعد أن كانت تبلغ نحو 5 آلاف مقعد خلال يوليو الماضي.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة حاليا في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وصول السعة المقعدية إلى 60 ألف مقعد طيران متاح بين روسيا ومصر شهريا، وحال انتهاء الأزمة فهناك خطة أعدتها الوزارة لمضاعفة هذا الرقم خلال فترة قليلة من انتهاء الحرب، خاصة في ظل وجود رغبة كبيرة من السياح الروس لزيارة المدن المصرية، خاصة الغردقة وشرم الشيخ.

وأشار المصدر بوزارة السياحة، إلى أنّ العقوبات الاقتصادية التي فرضتها العديد من الدول الأوروبية على روسيا، فضلا عن حظر المجال الجوي بعدد من الدول الأوربية أمام أي طائرة متجهة أو مغادرة لروسيا، جعل العديد من شركات الطيران تفضل عدم العمل في نقل السياح الروس، موضحا أنّ العديد من شركات الطيران المصرية سواء الحكومية مثل مصر للطيران أو الخاصة مثل المصرية العالمية للطيران، لديها رحلات منتظمة حاليا بين المدن الروسية ونظيرتها المصرية.

14 رحلة أسبوعية بين القاهرة وموسكو

وفي سياق متصل، ذكرت شركة مصر للطيران، وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، أنّها بدأت اليوم زيادة عدد رحلاتها الجوية المباشرة بين القاهرة والعاصمة الروسية موسكو إلى 14 رحلة أسبوعيا، بمعدل رحلتين في الأسبوع بعد أن كانت 11 رحلة أسبوعيا خلال الشهر الماضي.