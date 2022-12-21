انتعاش السياحة في المغرب بعد كأس العالم.. «جنون بسحر مراكش»

يبدو أن حصول المغرب على المركز الرابع في بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي أقيمت مؤخرا في قطر، وعدم تأهلها للمراكز الأولى، لم تكن بالسوء الذي رآه به البعض، إذا كان مجرد وصولها للمركز الرابع كأول منتخب عربي في كأس العالم سببا في زيادة الإقبال السياحي على المغرب.

وأشارت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، إلى أن هناك إقبال على زيارة المغرب أو الاستعداد لزياراتها وفقا لمجلس السياحة، فهناك أكثر من 13 مليون عملية بحث عن كيفية زيارة المغرب، وهو رقم كبير مقارنة بعمليات البحث في الأعوام السابقة والتى لم تكن تتجاوز نصف مليون فقط.

زيادة الإقبال السياحي

ووصفت «الصحيفة»، الإقبال السياحي على المغرب بأنه «جنون بسحر مراكش»، والذي يعتبر السبب الأساسي فيه هو بطولة كأس العالم، حيث أعطى قبلة الحياة لتلك المدينة التى ما زالت تتمسك بتقاليدها القديمة وخصوصا في انتشار الحمامات المغربية، والخيم العربية الدائمة بطباعها الشرقي التي تجذب السائحين خصوصا من الغرب.

واعتبرت «الصحيفة»، أن المدينة الجديدة والتى تم بناءها عام 1914 هى أكثر المزارات السياحية التى تشهد إقبالا، حيث يوجد بها الكثير من العلامات التجارية الحديثة إلى جانب أماكن للسياحة مثل الحدائق ومقاهي تناول القهوة.

أول فريق عربي وأفريقي يحصد المركز الرابع

وكان فريق المنتخب المغربي، يعتبر أول فريق عربي وأفريقي يصل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم، وكذلك أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى المركز الرابع في نفس البطولة، كما أنه حافظ على شباكه نظيفة من أى هدف من الفرق الأخرى التى لعب معها خلال 7 مباريات، لذا من المتوقع أن يحصل إلى 25 مليون دولار كمكافأة بعد تلك النتائج الكروية المبهرة.