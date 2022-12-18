السياحة: نحتاج لـ 6 آلاف مطعم ضمن خطة جذب 30 مليون سائح سنويا

قال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، إنه في إطار خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح سنويا فإنه يلزم امتلاك 6 آلاف مطعم ومنشأة سياحية على الأقل، لافتا إلى أن مصر تمتلك حاليا نحو 1400 منشأة ما بين مطاعم ثابتة وعائمة وكافيتريات ومسارح منوعات (ملاهي ليلية) وصالات ديسكو.

وأضاف لـ«الوطن» أن العام الجاري شهد حصول نحو 165 مطعما ومنشأة سياحية على الترخيص السياحي، وذلك بعد استيفائهم كل الإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص، مشيرا إلى أن لجان وزارة السياحة قامت هذا العام بإجراء معاينات لأكثر من 3 أضعاف هذا الرقم، موضحا أن تلك المنشآت ستنضم إلى المنظومة السياحية خلال الفترة القليلة المقبلة.

انضمام مطاعم جديدة للمنظومة السياحية

وتابع «تأمل وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة في انضمام العديد من المنشآت والمطاعم التي تستقبل سياحا والحاصلة على ترخيص من المحليات إلى المنظومة السياحية ولا سيما الموجودة بالشوارع الرئيسية بالمحافظات الكبرى بالمدن السياحية خاصة بالقاهرة والجيزة».

وأشار إلى أن عدد المنشآت والمطاعم السياحية التي تمتلكها مصر يتغير ما بين عام وآخر، موضحا أن هناك مطاعم تغيِّر نشاطها أو تقوم بالإغلاق لظروف خاصة بها في ذات الوقت الذي تحصل فيه مطاعم ومنشآت أخرى على ترخيص وزارة السياحة والآثار لتصبح منشآت سياحية تخضع لرقابة الوزارة.

عام جيد للمنشآت والمطاعم السياحية

وأوضح أنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة هذا العام نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية التي اندلعت فبراير الماضي، فضلا عن عدم التعافي التام من جائحة كورونا، إلا أن نسب الإقبال على المنشآت والمطاعم السياحية كان جيدا للغاية سواء من المصريين أو العرب أو الأجانب، موضحا أن السياح العرب كان لهم تأثير إيجابي كبير على زيادة نسب الإشغال بالمنشآت والمطاعم السياحية ولا سيما خلال أشهر فصل الصيف.