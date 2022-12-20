رئيس جامعة القاهرة: نعمل على تطبيق مواصفات الجيل الرابع والحوكمة

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنّ جائحة كورونا حالت بيننا وبين الاحتفال بعيد العلم واليوم نعود لنصنع معا ذكريات سعيدة في تلك الفعالية العريقة، متابعا أن جامعة القاهرة حققت مواصفات جامعات الجيل الثالث والرابع ويمكن الوقوف على مصداقية هذا الحكم من واقع المؤشرات الدولية والعالمية.

دراسات موسعة حول مفهوم جامعات الجيل الرابع

وأضاف الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة خلال كلمه له باحتفالية عيد العلم الـ 17 المنعقدة الآن بمقر الجامعة بحضور عدد من الوزراء: «قمنا بدراسات موسعة حول مفهوم جامعات الجيل الرابع ووضعها في الاستراتيجية القومية المصرية في ضوء الخصوصية المصرية وبما لا يخرج هذا المفهوم من بعده العالمي ونحن لا نعمل بمعزل عن العالم ولكن نحن لا نتخلى عن خصوصيتنا وغايتنا القومية والمساهمة في المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأكد الخشت: «نعمل على مواصفات الجيل الرابع ونعمل على الحوكمة واللامركزية والتخطيط المسبق وعدم التدخل إلا عند وجود عقبات أو الخروج عن الخطة الاستراتيجية مع مراعاة المرونة، وعلاوة على متطلبات جامعات الجيل الرابع فإن الخصوصية تقتضي منا استمرار المشروع المتكامل لتأسيس خطاب ديني جديد وتطوير العقل المصري وتطوير الوعي واستهداف تغيير طرق التفكير لدى الطلاب وبناء شخصية مسئولة من أجل إعادة بناء الإنسان المصري، لتحقيق الغايات القومية الاستراتيجية».

تم تطوير وحدة الطوارئ لتصبح أكبر مستشفى الطوارئ

واستطرد رئيس جامعة القاهرة، استهدفت الخطة تأسيس خطاب ديني جديد وتكوين تيار عقلاني حداثي وإزاحة التعليم المولد للإرهاب ونشر أخبار التقدم ويسعدني بهذه المناسبة أن أعلن اليوم عن بدء مبادرة جديدة من أجل نشر اخلاق التقدم، لأن روح التنمية تتطلب العمل على ترسيخ منظومة جديدة لأخلاق التقدم في الوعى الجمعي المصري تتطلب التحول من الاقتصاد الريعي إلى الإنتاجي وتأسيس خطاب ديني جديد يشتمل على رسالة العالم دون التخلي عن الثوابت والسعي لإحلال منظومة جديدة من قيم العمل والابتكار والإبداع من أجل تفعيل العقل الناقد والإبداع ليحل محل العقل النقلي والسلبى.

وتابع رئيس جامعة القاهرة: «نستطيع أن نرصد بعض الأجزاء من حلمنا بتكوين مؤسسات تعليمية من الجيل الرابع وعلى سبيل المثال لا الحصر، إنشاء وتطوير كليات لوظائف المستقبل ومعاهد ومراكز جديدة مثل افتتاح كلية النانو تكنولوجي كأول كلية بالشرق الأوسط بالشيخ زايد ومعهد كونفوشيوس النموذجي ومركز طب الاسنان الرقمي ومركز للاختبارات الإلكترونية بالقطاع الطبي وأول مركز لاكتشاف ورعاية الموهوبين وتطوير كلية الحاسبات والمعلومات إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وتطوير معهد الدراسات الأفريقية والبحوث الإحصائية والبدء في إنشاء كلية الطاقة المتجددة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأيضا كلية التكنولوجيا وعلوم الفضاء».

ولفت إلى تطوير وحدة الطوارئ لتصبح أكبر مستشفى الطوارئ بالشرق الأوسط من التمويل الذاتي بمستشفى أبو الريش الجديدة وتطوير ما لا يقل عن 80% من مستشفى أبو الريش المنيرة والياباني ورفع الطاقة الاستيعابية للمعهد القومي للأورام 50% من التمويل الذاتي بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة المدن الجامعية والانتهاء من إنشاء 425 عمارة بمشروع الإسكان ونحن على بعد خطوات من افتتاح جامعة القاهرة الدولية و90% من التمويل ذاتي فضلا عن افتتاح المعهد القومي الأورام 500500 بدعم الرئيس السيسي».