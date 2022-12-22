حصاد 2022.. تدشين 230 مدرسة وتطوير 41 منشأة طبية في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار مسيرة البناء والتنمية خلال عام 2022، حيث تشهد المحافظة طفرة نظرا لتوافر وتنفيذ العديد من المشروعات في القطاعات الخدمية المختلفة، إلا أن قطاعي الصحة والتعليم يلقيان اهتماما خاصا من الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030، لافتا إلى افتتاح ووضع حجر أساس للعديد من المشروعات، واستكمال العديد من المشروعات وتطوير وتحديث أخرى، من أجل تحسين المنظومتين الصحية والتعليمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

تجهيزات في 20 وحدة ومركز طبي

وأوضح محافظ أسيوط في بيان له، أن محافظة أسيوط شهدت عام 2022 توزيع تجهيزات وأجهزة طبية لتدعيم واستكمال التجهيزات الطبية وغير الطبية والأثاث لعدد 15 وحدة من الوحدات الصحية، بالإضافة إلى 5 مراكز صحية في 7 إدارات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أرسلتها وزارة الصحة والسكان تحت رعاية ودعم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

رفع كفاءة 21 وحدة صحية

وأضاف أن المرحلة الأولى لتطوير منشآت الرعاية الأولية المدرجة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة، تشمل رفع كفاءة 21 وحدة صحية وإنشاء 11 وحدة جديدة و86 وحدة تطوير شامل، بالإضافة إلى تطوير وإنشاء 16 وحدة أخرى بمدن المحافظة، و39 نقطة إسعاف بينها 19 نقطة إنشاء جديد و20 نقطة تطوير، فضلاً عن مشروعات إحلال وتجديد وتطوير 137 وحدة صحية، و39 نقطة إسعاف، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

إنشاء مستشفى نموذجي

ولفت المحافظ إلى قرب الانتهاء من إنشاء مستشفى ساحل سليم النموذجي على مساحة 4200 متر، ومستشفى منفلوط النموذجي، وتجهيزهما بأحدث الأجهزة الطبية، وجار العمل للبدء في إنشاء مستشفى أبنوب النموذجي ومستشفى ديروط النموذجي، لتكون صروحا طبية عملاقة، وذلك وفقاً للمواصفات الفنية والمعايير المحددة من وزارة الصحة.

وتتكون كل مستشفى من دور أرضي و6 طوابق، وتضم أقسام (إقامة وعناية مركزة ومبتسرين وحروق ورعاية حروق والعيادات الخارجية ورعاية المرضى والعمليات والنساء والتوليد والغسيل الكلوي والاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات والحروق والعلاج الطبيعي والأشعة وقسم المعامل وبنك الدم وبنك الدم ومركز تجميع البلازما) وغيرها، بالإضافة إلى أقسام الصيدليات ومخازن الأدوية وقسم التعقيم المركزي وسكن طاقم الأطباء وثلاجة حفظ الموتى، كما يتم تطوير مستشفيات مركزية لتحويلها لمستشفيات نموذجية.

حملات تطعيم مختلفة

وأضاف المحافظ، أنه تم تنظيم وتنفيذ العديد من الفعاليات والحملات سواء لتطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال وغيرها من الأمراض، أو تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، أو حملات تنظيم الأسرة وطرق الأبواب، وذلك بمشاركة أكثر من 400 فرقة متنقلة و250 فرقة ثابتة بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية على جميع المستويات.

يأتي ذلك بالإضافة إلى استقبال عشرات الآلاف من المرضى وحالات الطوارئ في الأقسام والعيادات المختلفة بالمستشفيات العامة والمركزية، واتخاذ الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة، فضلاً عن المشاركة والتعاون مع جهات ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ حملات طبية مجانية بالقرى والنجوع للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وكبار السن لتحقيق نسب الإنجاز والوصول إلى المستهدف.

الانتهاء من تنفيذ 230 مدرسة

أما في قطاع التعليم، فكشف محافظ أسيوط أنه تم زيادة عدد الفصول والمدارس بالتعاون والتنسيق الكامل بين المحافظة وهيئة الأبنية التعليمية بإجمالي 230 مدرسة خلال الفترة من 1/7/ 2014 حتى 30/6 /2022، وبتكلفة مليار جنيه، وذلك لتخفيض الكثافة الطلابية للحد المناسب للقضاء على نظام الفترتين للارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة، وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى مشروعات قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الذي يبلغ 484 مدرسة، بإجمالي عدد 7473 فصلا دراسيا بتكلفة تزيد عن 2 مليار و236 مليون جنيه، موضحاً أن إجمالي المدارس الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتنمية قرى مصر يبلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه، حيث تم نهو عدد 87 مدرسة واستلامها ابتدائيا، بإجمالي 1219 فصلا دراسيا، وبتكلفة إجمالية بلغت 426.6 مليون جنيه، ويوجد مدرسة واحدة جار العمل بها بعدد 9 فصول.