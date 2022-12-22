تحرير 2210 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

سحبت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 2210 رخص قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 651 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وذلك خلال حملات مرورية على مدار 24 ساعة.

يذكر أنّ المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت في مارس الماضي، وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة مهمة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.