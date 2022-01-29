مقر جديد لـ«مرور القاهرة» بشكل عصري.. كاميرات على الطرق وتحكم إلكتروني

تحسين شبكات الطرق وزيادتها وتنوع وسائل النقل وتكاملها ليس فقط هو المفتاح لتحقيق السيولة والانسياب المروري، الأمر الذي دعا وزارة الداخلية، لتبني خطة للتطوير وفقاً لرؤية التنمية المستدامة لمصر 2030، تعتمد على رفع كفاءة مقومات العمل والتحول الرقمي، بما يحقق الحوكمة والفاعلية، في إدارة العمل المروري، من خلال منظومة متكاملة لتحقيق الانسياب المروري بواحدة من أكبر وأهم العواصم العالمية «القاهرة».

وتمثل هذا التطوير خلال إنشاء مقر جديد للإدارة العامة لمرور القاهرة، لمتابعة إدارة العمل المروري بطريقة عصرية، واستحداث عدد من المحاور المرورية والكباري، التي تعد شرايين الأمل بقلب العاصمة، لتوفير عناصر الأمان لقائدي المركبات على الطرق، وتفعيل الإجراءات الانضباطية، على الطرق، بالإضافة إلى إرشادات السلامة المرورية، وتقديم نبذة مختصرة عن إجراءات تراخيص المرور المختلفة.

المقر الجديد للإدارة العامة لمرور القاهرة ودوره في إدارة العمل المروري بطريقة عصرية

بالتزامن مع انتهاج الدولة للعمل على تخفيف العبء في قلب العاصمة، في إطار اهتمام الدولة بتطوير شبكة الطرق القومية، كان لزاماً تطوير منظومة العمل بالإدارة العامة لمرور القاهرة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا كداعم في إدارة حركة مرور عصرية، ومن هذا المنطلق تم إنشاء المقر بطريق القاهرة - السويس على مساحة 15000 متر مربع، ويضم غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، ومنظومة التحكم بالإشارات الضوئية، ووحدة الحاسب الآلي المطورة، ووحدة الميكروفيلم.

غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة

وتعتبر غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، التي تدار من خلال مجموعة كبيرة من شاشات العرض الذكية، والتي جرى ربطها بشبكة كاميرات عالية الجودة بكافة الطرق الرئيسية، والمحاور المرورية، والميادين، والتي من خلالها يتم رصد الحالة المرورية على مدار اليوم، وتحديد أماكن التكدسات المرورية، والإعاقات التي قد تتسبب في تعطيل حركة سير المركبات، أبرز مظاهر التطوير والتي منها يتم توجيه الخدمات المرورية، والأوناش للتعامل معها لضمان استقرار الحالة المرورية على كافة المحاور بالعاصمة، من خلال منظومة الربط الإلكتروني بالأوناش المرورية GPS، التي ساهمت في سرعة توجيه أقرب الأوناش والمعدات، من خلال شاشات غرفة العمليات.

منظومة التحكم بالإشارات الضوئية

كما تضم غرفة العمليات الرئيسية منظومة التحكم الإلكتروني في الإشارات المرورية، والمشاة والتي تتيح التحكم في أزمنة فتح وغلق الإشارات الضوئية بالنظر لأحجام الحركة، المرورية، والتكدسات بالمحاور والميادين المحيطة، بما يحقق إدارة أفضل لحركة المرور بالتقاطعات، بالإضافة للرصد الآلي لمخالفات عدم الالتزام، بإشارات المرور بكافة القطاعات بالنطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة.

وحدة الحاسب الآلي المطورة

تعد وحدة الحاسب الآلي بالإدارة العامة لمرور القاهرة، هي المسؤولة عن الربط الشبكي مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور لدعم قواعد البيانات المترابطة، التي تحقق سرية المعلومات والحفاظ عليها، بالإضافة إلى سرعة استدعاء البيانات وقت الحاجة إليها، أو طلبها من الجهات القضائية.

وحدة الميكروفيلم

الميكروفيلم «الأرشيف الإلكتروني»، وهو منظومة تحول رقمي فعلي، ضمن مجال أمن المعلومات، وخدمة المواطنين، حيث يتم تحويل كافة الملفات من صورة ورقية إلى صورة إلكترونية، على الحاسب الآلي، يسهل حفظها واسترجاعها، بالإضافة إلى ما يمثله من حفظ البيانات من التلف، فضلًا عن سرية وعدم تداول الملفات يدوياً.

جدير بالذكر أن أمن القاهرة أعد دليلا إرشاديا يسلط الضوء على جهود الدولة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة، ويتيح العديد من الخدمات، يتضمن العديد من المحاور المرورية والكباري المستحدثة داخل العاصمة والتي سهلت سرعة تنقل المواطنين وقائدي المركبات في الوصول إلى الأماكن عبر الطرق والمساهمة في تقليل زمن الرحلات المرورية وتعد المحاور والكباري المستحدثة شرايين الأمل في قلب العاصمة، التي تستوعب أكبر عدد من السيارات المختلفة ولتقليل حدة الزحام التي كنا نراها خلال الآونة الأخيرة.