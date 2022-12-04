«القاهرة»: تركيب إشارات مرور بـ60 موقعا على مستوى المحافظة

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة، إن محافظ العاصمة وجّه بتشكيل لجنة لتحديد الأماكن التي يجب فيها تركيب إشارات مرور لمنع وقوع حوادث الدهس، وانتهت اللجنة من تحديد 60 موقعا على مستوى المحافظة من الضروري إنشاء إشارات مرور فيها.

إنشاء إشارة مرور في ميدان الحجاز بمصر الجديدة

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «DMC»، أن المحافظة عملت منذ أيام على إنشاء إشارة مرور في ميدان الحجاز بمصر الجديدة، وفي غضون 10 أيام من الآن سيتم وضع إشارة مرور أخرى في ميدان روكسي بمصر الجديدة.

تخطيط شارع الميريلاند خلال أيام

واستطرد: «بالنسبة لشارع الميريلاند فسيتم تخطيطه، وخلال 10 أيام سنضع إشارة مشاة في ميدان روكسي، والإشارات دي بتشتغل بشكل أوتوماتيكي لتسهيل حركة عبور المشاة، وكمان عندنا إشارة هتركب في شارع حسين كامل بمدينة نصر».

وأوضح أن تركيب الإشارات الخاصة بعبور المشاة التي وصل عددها لـ60 إشارة جديدة جرى إنشاء 11 منها كمرحلة أولى، فيما يتبقي 49 إشارة أخرى يجري إنشاؤهم تباعا على مستوى المحافظة، متابعا: «الدولة والحكومة لا تألوا جهدا في خدمة المواطنين».