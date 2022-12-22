تصدير 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

شهدت الموانئ التابعة للهيئة العامة لمواني البحرالأحمر انتظام حركة وصول ومغادرة السفن وتداول البضائع بالمحافظات المختلفة، وسجل حجم التداول اليوم الخميس 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

9 سفن متراكية على أرصفة المواني

وأعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن التي تواجدت على أرصفة المواني التابعة للهيئة عددها 9 سفن، وتم من خلالها تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و720 شاحنة و43 سيارة.

حركة تداول الصادرات والواردات

وذكرالبيان الصادر عن الهيئة تجاوز الصادرات تداول الواردات، حيث سجلت حركة الواردات 3000 طن بضائع و303 شاحنات و19 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 9000 طن بضائع و417 شاحنة و24 سيارة.

السفينة دليلة تغادر ميناء سفاجا

وشهد ميناء سفاجا اليوم، بحسب بيان هيئة المواني، مغادرة السفينة دليلة، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة والحرية، وشهد مغادرة السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس.

تداول 3200 طن بضائع بميناء نويبع

كما شهد ميناء نويبع اليوم الخميس، تداول 3200 طن بضائع عامة ومتنوعة، و271 شاحنة، ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا وبريدج وأيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1325 راكبا.