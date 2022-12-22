ضبط 23 متهما من حائزي الأسلحة النارية وتنفيذ 418 حكما قضائيا بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط.. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (24) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (15 بندقية آلية- 5 بنادق خرطوش- 4 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 23 متهم "لعدد 8 منهم معلومات جنائية" ) .

ضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم ( كمية من المواد المخدرة) بحوزة (7 متهمين "لـ5 منهم معلومات جنائية") .

تنفيذ عدد (418) حكم قضائى متنوع.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. وجارى إستمرار الحملات.