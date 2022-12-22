ضبط فتاة أردنية قتلت 3 من أفراد عائلتها لخلافات أسرية

ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية القبض على فتاة أطلقت النار على أسرتها في محافظة إربد، أسفرت في مقتل 3 وإصابة 2.

الفتاة تبلغ من العمر 17 عاماً

وتحدث الناطق الإعلامي باسم مديرة الأمن العام للأردن، أن البلاغ ورد اليوم، لمديرية شرطة محافظة إربد، وذكر أن الفتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، وقامت بإطلاق النار علي أفراد أسرتها بواسطة البندقية الدفاعية «بومبكشن»، بسبب خلافات عائلية.

وألقي القبض على الفتاة مع ضبط السلاح الناري، الذي استخدمته، وجارٍ التحقيق معها.