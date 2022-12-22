والد الشهيد معتز النجادا لملك الأردن: «خليني أشوف القتلة بيتشنقوا»

قدم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين العزاء لأسرة الشهيد الملازم معتز النجادا الذي استشهد أثناء مداهمة أمنية لمنزل قاتل الشهيد العقيد عبد الرزاق الدلابيح بمنطقة الحسينية بمحافظة معان الأردنية.

النجادا تمنى الموت شهيدا

وفاجأ عبد الهادي النجادا والد الشهيد الملك بطلب غريب أثناء وجود الملك للعزاء بضرورة حضوره تنفيذ حكم الإعدام على القتلة «خليني أشوفهم وهم بيتشنقوا»، بحسب «العربية».

وقال والد الشهيد لملك الأردن: «الله يوفقك يا سيدي وأقبل رأسك وأنت أبونا كلنا وأنا خدمت 20 سنة وتمنيت أموت شهيدا والله مع سيدنا حسين الله يرحمه ويطيب ثراه وكنت أتمنى أكون شهيد لكن الآن ابني صار محلي والحمد لله وهذا ابني الوحيد، أنت على رأسي وأنت تؤمر وإحنا ننفذ وإحنا كلنا تحت الأمر والحمد لله».

النجادا: عندنا 5 شهداء ونفتخر

وأضاف: «شرف عظيم أننا عندنا 5 شهداء وإحنا نفتخر أننا نقدم دماءنا لله وللوطن ولتراب الوطن والله وهكذا تدربنا ونموت على ذلك».

وأعلنت مديرية الأمن العام في الأردن استشهاد النقيب غيث قاسم الرحاحلة والملازم ثاني معتز موسى النجادا والعريف إبراهيم عاطف الشقارين خلال مداهمة منزل القاتل وهو من أصحاب الفكر التكفيري.