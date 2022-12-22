ضبط عنصرين إجراميين في دمياط بتهمة إدارة منزل لتصنيع الأسلحة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فـى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة الورش لتصنيعها

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية") بإتخاذهما منزل كائن بدائرة مركز شرطة فارسكور كمصنع لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بالمنزل المشار إليه.. وبتفتيش المنزل عُثر على 19 قطعة سلاح نارى عبارة عن ("2 بندقية آلية، 5 بنادق خرطوش، 4 طبنجات، 8 فرد محلى"- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- الأجزاء والأدوات المستخدمة فـى تصنيع الأسلحة النارية- مبلغ مالى- دراجة نارية).

بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.