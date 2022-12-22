«الداخلية» تضبط شابا قاد سيارته بطريقة استعراضية في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة بحركات إستعراضية معرضًا حياته والمواطنين للخطر بالقاهرة.. وتم ضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة ملاكى وبرفقته آخرين بفتح أبواب السيارة بأقدامهم وأداء حركات إستعراضية بالقاهرة مُعرضين حياتهم والمواطنين للخطر.

بالفحص وبإستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مالك السيارة المُشار إليها (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة) وتبين إرتكابه الواقعة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرةـ عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.