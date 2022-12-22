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ضبط متهم حاول تهريب عملات أجنبية وأقراص مخدرة في مطار القاهرة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:29 م | الخميس 22 ديسمبر 2022
متهم- صورة أرشيفية

متهم- صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي من ضبط أحد الأشخاص، في أثناء وصوله إلى البلاد على متن إحدى الرحلات، ومعه مبلغ مالي «عملات أجنبية»، و4 أسلحة بيضاء «مطواة»، و4 زجاجات بداخلها سائل يشتبه في كونه مادة مخدرة، وعدد من الأقراص المخدرة مخبأة داخل الحقائب الخاصة به، بالمخالفة للقانون. 

وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة البيضاء والمبلغ المالي، والمواد المخدرة بقصد التعاطي، واتخذت الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ.

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