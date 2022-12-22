ندوة بأكاديمية الشرطة عن مواجهة الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع

نظمت أكاديمية الشرطة دورة تدريبية للأئمة والوعاظ، ورجال الدين المسيحي، وأساتذة الجامعات، والمعلمين، وشباب الإعلاميين، تحت عنوان مواجهة الأفكار الهدامة الدخلية على المجتمع، تستهدف استعراض الظروف الراهنة وتنمية وصقل مهارات التواصل الفعال مع الشباب، بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية التابع لمركز بحوث الشرطة، بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

تناولت الدورة التدريبية عددًا من الموضوعات ذات الصلة من أبرزها «توظيف الإعلام الرقمى فى مواجهة الأفكار الهدامة والتواصل الفعال مع الفئات الشبابية - مهارات الشخصية الجذابة – الأمن السيبرانى وحماية المعلومات واستخدام التقنيات الحديثة فى تفنيد الأفكار الهدامة – تصحيح المفاهيم المغلوطة والمواطنة – وسطية الخطاب الديني – الفن كقوة ناعمة مؤثرة في تشكيل وعي المجتمع المصري – رؤية مصر 2030 وآفاق الجمهورية الجديدة – استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في تزييف الوعي، وإثارة الرأي العام – التحصين الفكري والتوعية بالأمن القومي وعلاقته بالمؤامرات الخارجية وحروب الجيل – دور الإعلام المستنير في توصيل الأفكار بصورة مبسطة – الهوية المصرية بين الماضي والحاضر – تعميق الهوية والانتماء وغرس الحس الوطني – إدارة الصراع مع جماعات التطرف».

وأثمرت المناقشات التي تناولتها الدورة عن عدد من النتائج والتوصيات جاء أبرزها حول أهمية تكاتف جهود كافة المؤسسات الوطنية لاسيما عقب ما حققته الدولة المصرية من نجاحات في مواجهة مخططات إسقاطها من الداخل واحتواء الآثار السلبية لتلك المخططات، الاهتمام برفع الوعي لدى المواطنين لعدم الوقوع كآداة في يد القوى المناوئة والاحتشاد خلف القوى الوطنية، وأن القيادة السياسية للدولة انتهجت في إحباط تلك المخططات منهجاً فريداً تمثل في حشد كل الجهود من مختلف مؤسسات الدولة وكياناتها، وإلغاء الحواجز بين كل الأجهزة لتعمل كلها بتناسق وتناغم من أجل احتواء مخططات الهدم والتحول نحو التعافي، ومن ثم الانطلاق صوب التطوير الشامل ومناخ الاستقرار الذي تشهده الدولة حاليا.