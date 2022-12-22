ضبط 4 عناصر إجرامية بالدقهلية أداروا بؤرة مسلحة للإتجار بالمخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 4 عناصر إجرامية يقيمون بمحافظة الدقهلية، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وإدارة بؤرة إجرامية مسلحة لحماية نشاطهم الإجرامي متخذين من دائرة مركز شرطة الجمالية بمحافظة الدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم.

غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي

كما قام المتهمون بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي بقصد إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطني – الأمن العام – الأمن المركزي»، بالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم، وفي حيازتهم 15 كيلو جرام من مخدر البانجو و10 كيلو من مخدر الهيدرو، و3 كيلو حشيش وطبنجة، و5 قطع فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و5 قطع سلاح أبيض وأدوات للتقطيع والتغليف ودراجة نارية دون لوحات و3 ميزان حساس ومبلغ مالي و4 هواتف محمولة.

ضبط أوراق ومستندات خاصة بأملاك المتهمين

كما تم ضبط أوراق ومستندات خاصة بأملاك المتهمين والمتحصل عليها من تجارتهم غير المشروعة في الموا المخدرة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 600 ألف جنيه تقريباً.