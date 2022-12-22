الداخلية: ضبط شخصين استغلا أطفال في التسول بمنطقة النزهة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، مكافحة جرائم استغلال الأحداث، استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم استغلال الأحداث.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين لهما معلومات جنائية ويقيمان بالقاهرة، باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال استجداء المارة ومسح السيارات والتعدي عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا، والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية لعدم وجود مأوى لهم، واتخذا من دائرة قسم شرطة النزهة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

استهداف المتهمين وضبطهما

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبصحبتهما 4 من الأحداث المجني عليهم، بسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي وأيدا ما جاء بأقوال المجني عليهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.