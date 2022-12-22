إنشاء 3 آبار للأسر الأكثر احتياجا في سيدي براني غرب مطروح (صور)

أعلنت رانيا رضوان، رئيس مجلس إدارة جمعية أصول لتنمية المجتمع، عن الانتهاء من إنشاء 3 آبار نشو، بالتعاون مع جهاز تعمير وتنمية الساحل الشمالي الغربي، وذلك لتجميع وتخزين مياه الأمطار بها، لتوفير مصدر مياه للشرب لأهالي تجمع الشلودي في مركز ومدينه سيدي براني، 150 كم غرب مدينة مرسى مطروح.

تخزين 100 متر مكعب في البئر

وقالت رئيس جمعية أصول لتنمية المجتمع، في تصريحات لـ«الوطن»، إن سعة تخزبن البئر الواحد يبلغ 100 متر مكعب، وكل بئر يوفر مياه الشرب لأسرة كاملة محرومة من المياه، ما يساهم في استقرار الأسرة المقيمة في أحد التجمعات السكنية في صحراء مصر الغربية.

84 ألف جنيه تكلفة الآبار

وأضافت أن تكلفة مشروع حفر الآبار الثلاثة في منطقة الشلودي، يخضع لنوعية التربة صفراء أو صخرية، وبلغت تكلفة الإنشاء 84 ألف جنيه، دون أي ضرائب، طبقا للقواعد المعمول بها في جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.

الاستفادة من مياه الآبار

وتكثف الجمعية من جهودها في إنشاء الآبار بالمناطق المحتاجة للأسر الأكثر احتياجا في مدن غرب مصر بمحافظة مطروح، وذلك لسد احتياجات المواطنين من مياه الشرب، والتي يعتمدون عليها في تلك المناطق بتخزين الأمطار الموسمية والاستفادة منها في الحياة اليومية على مدار العام، بالإضافة إلى استخدام المياه لشرب الأغنام والماعز وتربية الدواجن، وتلبية الاحتياجات المعيشية.