«الداخلية» تضبط شحنة من مخدر الكبتاجون بـ2.5 مليون جنيه في الشرقية

أحبطت الداخلية محاولة تصنيع أقراص الكبتاجون المخدرة ونجحت فى ضبط 60 ألف قرص لذات المخدر وكمية من خامات التصنيع بحوزة 3 عناصر إجرامية في الشرقية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الشرقية قيام 3 عناصر إجرامية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تصنيع العقاقير المخدرة وخاصة عقار «الكبتاجون» والترويج له مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وضُبط المتهمون حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزتهم 60 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون- 5 أكياس لمسحوق الكبتاجون وزنت 5 كيلوجرامات، وكمية من المساحيق الخام المخدرة التي تُستخدم في عملية التصنيع وزنت 2500 كيلو جرام، وكمية من الخامات والعبوات والمواد التي تُستخدم في عملية التصنيع - مبلغ مالي - 3 هواتف محمول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليونين و500 ألف جنيه.