التحالف المصري يحتفل بالملء الأول لخزان مشروع «سد نيريري» في تنزانيا

أعطت سامية صولوهو حسن، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، إشارة إغلاق نفق تحويل مجرى نهر روفيچي، إيذاناً بإعادة مياه النهر إلى مجراها الطبيعي من خلال البوابات السفلية في السد الرئيسي للمشروع بعد احتجاز فائض التدفقات المائية السنوية للنهر، والتي تتعدى 28 مليار متر مكعب في المتوسط، خلف السد مكونة خزاناً مستحدثاً بسعة قصوى تصل إلى 34 مليار متر مكعب على مساحة تصل إلى 158 ألف كيلومتر مربع شاملة العديد من المنابع والروافد.

كان التحالف المصري المكون من شركتي «المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه)» و«السويدي إليكتريك» أنهى بنجاح في السادس من أكتوبر الماضي الأعمال الإنشائية لجسم السد الرئيسي الذي يرتفع 190 مترًا فوق سطح البحر على قاعدة مساحتها نحو 20 ألف متر مربع وبطول يصل إلى 1033 مترًا عند القمة، ثم شرع بعد ذلك في تحضيرات بدء إحتجاز مياه نهر روفيچي خلف السد بما فيها إنهاء تركيبات وأختبارات البوابات العملاقة على مداخل نفق تحويل مجرى النهر والأنفاق الثلاثة لتوصيل المياه لتوربينات توليد الكهرباء، إضافة إلى بوابات تصريف المياه السفلى في جسم السد والتي ستتحكم في توفير الحد الأدنى من التصرفات المائية للحفاظ على البيئة النهرية أسفل السد.

وفجر التحالف وأزال السدود المؤقتة قبل وبعد السد الرئيسي، بالتوازي مع أعمال تركيب التوربينات التسعة العملاقة مسئولة عن إنتاجها ما لا يقل عن 6.3 مليار كيلووات في الساعة سنوياً من الطاقة الكهربائية منخفضة التكلفة.

وشارك مسؤولو «الشركة التنزانية لتوريد الكهرباء (تانيسكو TANESCO)» المالكة للمشروع إحتفالها بالملئ الأول للخزان «بحيرة يوليوس نيريري» كبار المسؤولين التنزانيين يتقدمهم جانيوري ماكامبا وزير الطاقة التنزاني، والدكتورة ستيرجومينا لورانس تاكس وزيرة الشئون الخارجية والتعاون مع شرق أفريقيا، ولفيفٍ من كبار المسؤولين في الحكومة التنزانية والإدارات المحلية وممثلين لطوائف وجموع الشعب التنزاني، كما تابعه ملايين التنزانيين في نقلٍ حي على الهواء مباشرةً.

وكان التحالف المصري المكون من شركتي «المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه)» و«السويدي إليكتريك» SWDY.CA) المدرجة بالبورصة المصرية (EGX – قد تقدم لمناقصة عالمية طرحتها حكومة «جمهورية تنزانيا المتحدة» لصالح «الشركة التنزانية لتوريد الكهرباء (تانيسكو TANESCO)»، لتصميم وتنفيذ مشروع «محطة توليد وسد يوليوس نيريري الكهرومائية (JNHPP)» بقدرة إجمالية 2.115 ميجاوات بمنخفض شتيجلر Stiegler's Gorge على نهر روفيچي Rufiji في غابة سيلوس Selous Game Reserve بمقاطعة موروجورو Morogoro بـ«جمهورية تنزانيا المتحدة» ، وتم اختيار عرض التحالف المصري كأفضل العروض الفنية والمالية وتوقيع عقد المشروع بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي بتاريخ 12 ديسمبر 2018 في إحتفال خاص أقيم بمدينة دار السلام بحضور الرئيس التنزاني الراحل ونائبته (الرئيسة التنزانية الحالية) ورئيس الوزراء المصري.