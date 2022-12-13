مدير سد «جولويوس نيريري» بتنزانيا لـ قناة الحياة: قوة العمل بالمشروع تتجاوز 12 ألف شخض

قال المهندس أيمن عطية مدير مشروع سد جولويوس نيريري بتنزانيا، إنّ نسبة إنجاز المشروع تخطت 77%، موضحًا أنها نسبة ممتازة: «الكل في تنزانيا يشيد بها، وفي فترة وجيزة استطعنا أن نحدث طفرة كبيرة في معدلات الإنجاز».

وأضاف عطية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة، تقديم الإعلامي محمد شردي: «قوة المشروع حاليا تتجاوز 12 ألف شخص بداية من العامل العادي حتى المدير، كلهم مقيمون بشكل دائم في المشروع من أجل إنجاز الأعمال الإنشائية».

وتابع مدير مشروع سد جولويوس نيريري بتنزانيا: «كل معسكر قرية في حد ذاته، فيها كل التسهيلات والإمكانيات اللازمة للإقامة الكاملة، ولدينا شبه مستشفى صغير مجهز بكل الإمكانيات وأماكن الترفيه».