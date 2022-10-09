«الإسكان»: انتهاء الأعمال الخرسانية لجسم سد يوليوس نيريري في تنزانيا

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء بشكل كامل من أعمال إنشاء الخرسانة المدموكة «RCC»، في جسم السد الرئيسي لمشروع محطة توليد وسد يوليوس نيريري الكهرومائية في دولة تنزانيا، لتكتمل الأعمال الإنشائية للسد، بعد فترة عمل بلغت 687 يوما.

الملء الأولي للسد الرئيسي خلال شهرين

وأوضح خطاب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه «جار التخطيط لبدء ملء خزان السد الرئيسي، ضمن مشروع محطة توليد وسد يوليوس نيريري الكهرومائية، على مساحة تصل إلى 158 ألف كيلو متر مربع، متوقها ان تنتهي عملية الملء الأولي للسد الرئيسي خلال شهرين على الأقل.

وأشار إلى ان أعمال الملء ستبدأ عن طريق احتجاز مياه نهر روفيچي خلف السد، وذلك عقب الانتهاء من التركيبات والاختبارات الخاصة ببوابات تصريف المياه العملاقة، على ثلاثة مستويات.

34 مليار متر مكعب السعة التخزينية للسد

وأشار خطاب إلى أن مشروع محطة توليد وسد يوليوس نيريري الكهرومائية حقق نجاحا كبيرا، رغم كل المعوقات الطبيعية، موضحا أن المشروع يستهدف توفير عدد من المحطات الكهرومائية لتوليد الطاقة الكهربائية، بتحالف مصري تنزاني مشترك، بين شركتى «المقاولون العرب» و«السويدي إليكتريك».

واوضح أن مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» الكهرومائية يقع على نهر روفيجي في تنزانيا، وهو عبارة عن سد بطول 1025 متراً عند القمة، وبسعة تخزينية تبلغ 34 مليار متر مكعب، وبارتفاع 131 مترا.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية، يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في تنزانيا، وسيسهم في التحكم بالفيضانات، والحد من المستنقعات الموسمية، التي تتسبب في انتشار الأمراض الخطيرة.