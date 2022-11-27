«المقاولون العرب» لـ«قناة الحياة»: علاقتنا مع الدول الأفريقية تاريخها كبير

علق الدكتور محمد يوسف عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، على حصول الشركة على شهادة أفضل شركة مقاولات دولية ذات رؤية مستقبلية للعام الخامس على التوالي، وفوزها بمشروع إنشاء جامعة آغاخان بأوغندا.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «مشروع الجامعة أسند إلينا، بالإضافة إلى مشروع كوبري وطريق كبير موجود هناك، كما انتهينا من بعض مشروعات الطرق، والعلاقة مع الدول الأفريقية تاريخ كبير يرجع إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي».

وأضاف عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب: «هناك عدة معايير نتبعها جعلت الإقبال علينا يزداد مثل الاستدامة، كل دولة أفريقية لها ظروفها ونظامها ونظم التمويل الخاصة بها، نحاول الوصول إلى أفضل الحلول المناسبة مثل العمالة المحلية، حتى نحقق أفضل ما يمكن، حيث نتبع رؤية الدولة الأوغندية في مشروعاتنا على سبيل المثال، وأصبح لنا تواجد وصدى في عدد من الدول الأفريقية».