مصرية تفوز بمقعد في مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمية بباريس

أعلنت الغرفة التجارية بالإسكندرية اختيار ريم صيام، رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، ممثلة عن الغرفة التجارية، عضوا في المجلس العام لاتحاد الغرف العالمية (WCF) لغرفة التجارة الدولية (ICC)، وتصبح بذلك أول مصرية في التاريخ تفوز بمقعد في مجلس إدارة اتحاد الغرف العالمية بباريس.

وأوضحت الغرفة أنه تم انتخاب «ريم صيام» بعد أن تنافست مع 37 مرشحًا من مختلف الغرف التجارية حول العالم، كأحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين حديثًا للدورة الجديدة لاتحاد الغرف العالمي 2023-2025 في باريس، حيث صوت ممثلي الغرف التجارية الأعضاء بمختلف الدول في أكثر من 100 دولة حول العالم لصالح 20 ممثلاً مفضلاً لهم، باستخدام منصة الانتخابات عبر الإنترنت Award stage، من 17 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2022.

ريم صيام: المنافسة لم تكن سهلة

وأعربت «ريم» في بيان اليوم، عن سعادتها بهذا الفوز قائلة: «نجاحنا في تمكين المرأة داخل الغرفة التجارية بالإسكندرية وباقي المحافظات أهلنا لخوض التجربة عالميا»، مؤكدة أن المنافسة لم تكن سهلة، حيث تنافس 37 مرشحا على 20 مقعدا بينهم 5 سيدات من مختلف الغرف بدول العالم.

ووجهت «ريم» الشكر إلى أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة لدول حوض البحر المتوسط ascame، ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ومجلس إدارته على دعم حملة ترشحها دوليا خلال الأشهر السابقة.

من جانبه، أوضح أحمد الوكيل، رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة لدول حوض البحر المتوسط ascame، ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أنه تم إنشاء اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية بالقرار الجمهوري رقم 136 لسنة 1974 برئاسة محمد فريد خميس، بهدف تمثيل الكيانات الاقتصادية المصرية في الغرفة الدولية، وتجمع اتحادات الغرف التجارية واتحاد الصناعات والغرف السياحية بالإضافة إلى البنوك والتأمينات والتعاونيات والبنك المركزي وهيئة قناة السويس و«مصر للطيران»، لضمان التمثيل القطاعي والجغرافي المتكامل.

غرفة التجارة الدولية في باريس

يذكر أن غرفة التجارة الدولية (ICC) بباريس هي أكبر منظمة أعمال في العالم، حيث تجمع كافة دول العالم، وتتضمن المحكمة الدولية للتحكيم، اتحاد الغرف العالمي (WCF) واللجان القطاعية التي تضع أسس التجارة العالمية والإجراءات والتعريفات التجارية والبنكية ونظم الاتصالات والتجارة الإلكترونية والنقل الدولي، كما أن لها صفة المراقب بالأمم المتحدة.