«غرفة الإسكندرية» تناشد التجار الالتزام بأسعار السلع الأساسية دون زيادة

طالب حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، جموع المنتجين والمستوردين وتجار الإسكندرية على وجه الخصوص، بتنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على مستوى أسعار السلع الاستراتيجية خلال الفترة الحالية.

الوضع العام لا يتحمل زيادة في الأسعار

وأكد المنوفي، في بيان، أن الوضع العام في الأسواق لا يتحمل ولا يستوعب أي زيادة في الأسعار، مناشدا التجار والمنتجين الوقوف بجوار الحكومة والدولة لتخطي هذه الظروف الصعبة التي تواجهها وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد القومي بشكل عام.

وقال رئيس شعبة بقالة وعطارة الإسكندرية، إن الاتحاد العام للغرف التجارية، وجه تعليمات لجميع الغرف التجارية في مختلف المحافظات، بضرورة الالتزام بالتعليمات الحكومية وعدم زيادة الأسعار.

كما أن الغرف التجارية في جميع المحافظات شكلت لجانًا لمراقبة الأسواق، وكتابة تقارير مستمرة ورفعها لمجالس إدارات الغرف التجارية، بأسعار المنتجات والسلع الأساسية، ثم إرسال هذه التقارير إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، الذي يقوم بدوره برفعها إلى الجهات الحكومية، ضمانا لعدم وقوع مخالفات أو حجب وتلاعب في الأسعار، وكذلك التأكد من توافر السلع بما يفي باحتياجات المواطنين.

تحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية

وأشاد المنوفي، بقرار مجلس الوزراء بتحديد أسعار بعض السلع الاستراتيجية مثل الأرز والسكر والخبز وإلزام البائعين والتجار بها، وتشديد العقوبات على من يخالفها وفقا للقانون.

وطالب المنوفي، المستهلكين بعدم التهاون في حقوقهم، ومن يتعرض لارتفاع غير مبرر في الأسعار عليه التقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك لمواجهة أي محاولة للاستغلال والحفاظ على استقرار الأسواق.

وطالب جهاز حماية المنافسة النظر سريعا في الطلب المقدم من الشعبة بتوحيد أسعار المواد الغذائية بين السلاسل التجارية والهايبر لتكون نفس الأسعار بمحلات التجزئة والسوبر ماركت.

وأوضح المنوفي، أن العالم كله يتعرض لحالة عدم استقرار، ولظروف صعبة بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من نقص في سلاسل الإمداد وأدت لارتفاعات كبيرة في الأسعار.