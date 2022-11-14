«غرفة الإسكندرية»: انخفاض أسعار البيض بفضل المبادرات الرئاسية

كشف حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، عن انخفاض أسعار كثير من السلع الغذائية على مستوى الجمهورية بشكل عام، ومحافظة الإسكندرية بوجه خاص، بدعم المبادرات التي تبنتها الدولة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي أسهمت في توافر السلع بشكل كبير، ما أدى إلى تراجع الأسعار.

دعم القيادة السياسية وراء انخفاض الأسعار

وقال المنوفي، إنّ المبادرات نجحت في خفض أسعار طبق البيض الأبيض من 90 جنيها إلى 70 جنيها، والبيض الأحمر إلى 95 جنيها إلى 72 جنيها، متوقعا استمرار مسار انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل مواصلة الدولة تنفيذ المبادرات الاجتماعية المهمة.

المنوفي: مبادرات وتحركات الدولة أسهمت في خفض أسعار السلع

وأشاد رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، بمبادرة «كلنا واحد» المنتشرة في جميع محافظات مصر، موضحا أنّها إلى جانب المنافذ الخاصة بالقوات المسحلة، عوامل رئيسية عزّزت توافر السلع للمواطنين، وأسهمت في خفض الأسعار بشكل كبير.

وأوضح المنوفي، أنّ اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تبنى مبادرة جديدة بالمحافظة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحمل اسم «مبادرة في حب الإسكندرية»، لحثّ التجار في المحافظة على تنفيذ المزيد من التخفيضات في أسعار السلع الغذائيةن لافتا إلى أنّ المبادرة تتضمن تخفيضات على أسعار السلع الغذائية في جميع السلاسل والمحلات التجارية.

ودعت شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، جميع تجار المحافظة، للانضمام إلى المبادرة، بهدف مساعدة الدولة على توفير السلع بأسعار في متناول الجميع.

وفي سياق متصل، طالب المنوفي، بتغيير الأكياس البلاستيكية إلى ورقية صديقة للبيئة، واعتمادها بشكل تام في عمليات البيع والشراء، موضحا أنّ الورق صديق للبيئة بخلاف البلاستيك، وذلك تماشيا مع اهتمام وتوجيهاته الدولة بالاهتمام بالمناخ والمحافظة على البيئة، فضلا عن العديد من أضرار المواد الكيميائية التي تدخل في تصنيع العبوات والأكياس البلاستيكية على صحة الإنسان، ومنها خطر الإصابة ببعض السرطانات زيادة نسبة تخزين الدهون في الجسم زيادة مقاومة الأنسولين، وهو أمر يرتبط بمرضى السكري.